750 engelli öğretmen branş dağılımı belli oldu mu? MEB engelli öğretmen ataması 2021 branş dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 750 engelli öğretmen alımında ön başvurular alınmaya başlandı. 750 engelli öğretmen branş dağılımı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 Aralık'ta 750 engelli öğretmen alımının yapılacağının açıklanmasının ardından başvuru kılavuzu MEB tarafından yayınlandı. Buna göre engelli öğretmen atama tercihleri ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da açıklanacak.

750 engelli öğretmen alımı başvuruları ne zaman sona erecek?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." dedi.

Engelli öğretmen atama branş dağılımı belli oldu mu?

750 engelli öğretmen atama branş dağılımı açıklandı mı? Engelli öğretmen atamasında branş dağılımları MEB tarafından henüz açıklanmadı. Engelli öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir. Engelli öğretmen atama başvuru kılavuzu için tıklayın