750 engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı! 2021 MEB engelli öğretmen ataması sonuçları nasıl öğrenilir?

MEB engelli öğretmen atama sonuçları son dakika merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren adaylar arasından 750 engelli öğretmen ataması yapıyor. Engelli öğretmen ataması için ön başvurur 8-12 Kasım’da alınmıştı. Engelli öğretmen ataması başvuru tercihleri de 26 Kasım’da sona ermişti. Gözler engelli öğretmen ataması tercih sonuçlarında. Peki MEB engelli öğretmen ataması kura sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak. Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı yapıldı. 750 engelli öğretmen ataması ön başvurular 8-12 Kasım tarihleri arasında kabul edildi. Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını gerçekleştirdi. 750 engelli öğretmen ataması tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde tamamlandı.

2021 MEB engelli öğretmen ataması kura sonuçları sorgulama ekranı!

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı. 2021 MEB engelli öğretmen ataması kura çekilişi 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Engelli öğretmen atama kura sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın

Engelli öğretmen kontenjanları