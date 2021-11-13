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Eğitim 750 engelli öğretmen atama kontenjan branş dağılımı ne zaman açıklanacak?
Eğitim

750 engelli öğretmen atama kontenjan branş dağılımı ne zaman açıklanacak?

Engelli öğretmen ataması branş dağılımı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmen ataması gerçekleştirecek. Ön başvuruda bulunanlar ise branşları, kontenjanları araştırmaya başladı. Peki, 750 öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen ataması kontenjanları

Yeniakit Publisher
2021-11-13 13:18:00 -
750 engelli öğretmen atama kontenjan branş dağılımı ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmen ataması gerçekleştirecek. Ön başvuruda bulunanlar ise boş kontenjanların branş dağılımının ne zaman paylaşılacağını araştırmaya başladı. Peki, engelli öğretmen ataması kontenjanları ne zaman açıklanır?

750 engelli öğretmen atama kontenjan branş dağılımı ne zaman açıklanacak?

Uzun süredir merakla beklenen engelli öğretmen atamasına ilişkin süreç başladı ve ön başvuru aşaması tamamlandı. Başvuru yapanlar ise kontenjanların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak. Ön başvurular 8-12 Kasım'da alındı.

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını yapacak.

Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Yapılan duyuruda “Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir. 2. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

Atamalar, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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