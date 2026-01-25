  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel 75 yaşındaki hastaya 4 saatte ulaştılar!
Yerel

75 yaşındaki hastaya 4 saatte ulaştılar!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
75 yaşındaki hastaya 4 saatte ulaştılar!

Sivas’ın Zara ilçesinde Pazarcık köyünde rahatsızlanan 75 yaşındaki hastaya, kardan kapanan yolun açılmasıyla 4 saat sonra ulaşılabildi.

Sivas’ın Zara ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu, acil sağlık yardımını saatlerce geciktirdi. Edinilen bilgiye göre, Pazarcık köyünde yaşayan H.K.'nın (75) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İlçe Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan köyün yolunu açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 metreyi bulan kar kütlesi çalışmaları güçleştirdi. Karla mücadele çalışması sürerken yakınları ve köy sakinleri hastayı köy yol ayrımına kadar taşıdı. 4 saat süren zorlu mücadelenin ardından yolun açılması ile bulunduğu yerden ambulansla alınan H.K., Zara Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. H.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

