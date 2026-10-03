75 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 714 şüpheli tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İçişleri Bakanlığı, 75 ilde uyuşturucu satıcılarına son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1.297 şüphelinin yakalandığını, 714'ünün tutuklandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, 75 ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik olarak polis ekiplerince son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1.297 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre yakalanan şüphelilerin 714'ü tutuklandı. 179 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.