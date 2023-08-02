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Kobi 75 firmaya 5 milyon liranın üzerinde destek
Kobi

75 firmaya 5 milyon liranın üzerinde destek

Yeniakit Publisher
2023-08-02 14:21:00 -
75 firmaya 5 milyon liranın üzerinde destek

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 2023 ilk 6 ayında Çerkezköy, Kapaklı ve Saray’da bulunan 75 firmaya 5 milyon 250 bin TL KOSGEB desteği sağlandı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 2023 yılının ilk 6 ayında Çerkezköy Kapaklı ve Saray’da bulunan 75 firmaya 5 milyon 250 bin TL destek sağladı. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB işbirliği ile Oda’da hizmet veren KOSGEB Destek Personeli ve yine Odanın eğitim, seminerleri, web sitesi duyuru paylaşımları, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen paylaşımlar ile mail ve sms yolları ile destekler hakkında üyelerini bilgilendirmesi nedeniyle destek alan 75 firmanın büyük bir kısmını Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri oluşturdu. KOSGEB ve Oda işbirliği ile yürütülen çalışmalar sayesinde üretim üssü olan bölgede, KOBİ’lerin rekabet gücünün artması, yeni pazarlara açılabilmesi ve gelişimlerinin daha üst seviyelere çekilmesi hedefleniyor. 

“Destek miktarının artması için çalışmalarımız devam edecek”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bulunan sanayi kuruluşlarının önemine değindi. Başkan Çetin, “Ülkemizin en önemli sanayi kuruluşları bölgemizde yer alıyor. KOBİ’lerimiz de büyük sanayi kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde çalışabilmek adına büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Bizler de onlara destek olmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. KOSGEB’in verdiği destekler ile ilgili üyelerimize bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Aynı zamanda bizlere gelen bilgileri de iletişim kanalları üzerinden üyelerimiz ile buluşturuyoruz. Üyelerimizin güçlenmesi, yeni istihdamlar oluşturması, yeni iş anlaşmalarına imza atmaları ve gelişimlerini sürdürmeleri bizleri mutlu ediyor. Bu kapsamda Odamız olarak ayrıca yürüttüğümüz çalışmalar da var. Tedarikçi Günleri programımız buna örnek olarak gösterilebilir. Bölgemizin önde gelen firmaları ile ara ürün temini gerçekleştiren firmalarımızı bir araya getireceğiz. Bu konuda ön çalışmalarımız tamamlandı. KOBİ’lerimiz ile büyük firmalarımızın ilk ön görüşmeleri kısa süre içerisinde başlayacak. Aynı zamanda 13 Eylül’de bu sene 7’ncisini gerçekleştireceğimiz Trakya’nın ilk ve tek endüstriyel fuarı Çerkezköy Endüstriyel Fuarı da yine üyelerimiz için önemli bir fırsat. KOSGEB desteklerinden faydalanan Üye firma sayımız ve destek miktarının artması için çalışmalarımız devam edecek. Üyelerimiz de bu bilgilendirmelerden haberdar olmak için Odamızın iletişim kanallarını takip etmeyi ihmal etmesinler” ifadelerini kullandı. 

Yüzde 26 artış

Yapılan kıyaslama çalışmaları ile 2023 yılının ilk altı ayında sağlanan 5 milyon 250 bin TL’lik destek tutarı 2022 yılını geride bıraktı. Geride bıraktığımız yıla oranla 2023 yılında yüzde 26,4 artış yaşandı.

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