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Yerel 74 yaşındaki adam ağır yaralandı
Yerel

74 yaşındaki adam ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 74 yaşındaki Mustafa Gün ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 16:19:00 -
74 yaşındaki adam ağır yaralandı

Kaza, D110 karayolu üzeri Deveciköy kavşağı mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ istikametinden Keşan’a seyir haline olan 34 PY 2807 plakalı otomobilin sürücüsü, karayolundan yaya olarak karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Mustafa Gün’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Gün, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın şiddeti ile yaralanan Gül’ün şapkası aracın camına ok gibi saplandı.

Araçta maddi hasar meydana gelirken Mustafa Gün ise baş ve boyun bölgesinden ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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