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Aktüel

74 gün sonra ilk cuma namazı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:35:00 -
74 gün sonra ilk cuma namazı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Seccadelerini evlerinden getiren cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.


Korona virüs nedeniyle 16 Mart’tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2,5 ay sonra cuma namazıyla toplu ibadete açılıyor. Vatandaşlar Bilecik’te belirlenen camilerde cuma namazını kıldı. Camiye gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini getirdikleri görüldü. Cami girişinde maskesi olmayanlara maske ve tek kullanımlık seccade verildi. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde cuma namazı kılınırken, vatandaşlar uzun bir aradan sonra namaz kılma heyecanı yaşadı.

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