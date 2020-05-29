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Aktüel

74 gün aradan sonra Ankara’da ilk cuma namazı kılındı

Korona virüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart’ta kılınmasına ara verilen cuma namazı, Ankara’da 74 gün sonra başta Kocatepe Camii olmak üzere İl Müftülüğünün belirlediği camilerde eda edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:19:11 -
74 gün aradan sonra Ankara’da ilk cuma namazı kılındı

Korona virüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart’ta kılınmasına ara verilen cuma namazı, Ankara’da 74 gün sonra başta Kocatepe Camii olmak üzere İl Müftülüğünün belirlediği camilerde eda edildi.


Korona virüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde 16 Mart tarihinde camiler ibadete kapatılarak, cuma namazının cemaatle kılınmasına ara verildi. 74 günlük aranın ardından tedbirlerin hafifletilmesiyle birlikte başkentin sembolü olan başta Kocaetepe Camii olmak üzere İl Müftülüğünün belirlediği camilerde cuma namazı kılındı. Cuma namazı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Camilerde sosyal mesafeye uyarak sırayla içeri alınan vatandaşlara maske ve seccade dağıtıldı. Vatandaşların ateş ölçer cihazlarıyla vücut ısıları ölçülerek, dezenfeksiyon tünelinden geçmeleri de sağlandı. Bugünden itibaren camilerde öğle ve ikindi namazları belirli kurallar içinde kılınacak. En önemli kural sosyal mesafe olacak. Bunun yanı sıra vatandaşlar camiye maske ile gelecek, abdestlerini evde alacak. Sadece farz namazların kılınacağı camilerde cemaat arasında tokalaşma, sarılma gibi eylemler de olmayacak.

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