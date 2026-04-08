7.300 yıllık volkan yeniden hareketleniyor

7.300 yıl önce büyük yıkıma yol açan Kikai Yanardağı’nın magma odasının yeniden dolduğu ortaya çıktı

Japonya’nın Kyushu Adası açıklarında bulunan Kikai Kalderası’na ilişkin yeni bir bilimsel çalışma, yaklaşık 7.300 yıl önce gerçekleşen devasa patlamayla bilinen volkanın yeniden aktif hale gelebileceğine işaret eden önemli bulgular ortaya koydu. Araştırmaya göre, yanardağın dev magma odası yeniden dolmaya başladı.

Holosen döneminin en büyük patlamalarından biri olarak kabul edilen Akahoya patlamasında, Kikai Kalderası yaklaşık 160 kilometreküp yoğun kaya eşdeğeri malzeme püskürtmüş, bu miktar modern tarihteki en büyük patlamalardan bile katbekat fazla olmuştu. Patlama sonucu 4.500 kilometrekarelik alan etkilenmiş, piroklastik akıntılar 150 kilometreye kadar ulaşmış ve volkanik kül Japonya ile Kore Yarımadası’na yayılmıştı.

Uzmanlar, o dönemde bölgede yaşayan Jōmon halkının bu felaketten ağır şekilde etkilendiğini değerlendiriyor.

Aradan geçen binlerce yılın ardından Kikai Kalderası hala aktifliğini koruyor. Son yıllarda küçük çaplı patlamalar gözlemlenirken, önceki araştırmalar kaldera altında yeni bir lav kubbesinin oluştuğunu ortaya koymuştu. Bu durum, volkanın yeniden büyük bir patlama potansiyeli taşıyabileceğine dair endişeleri artırıyor.

Kobe Üniversitesi ve Japonya Deniz-Yer Bilimleri ve Teknolojisi Ajansı’ndan bilim insanları, bölgeyi incelemek için gelişmiş sismik yöntemler kullandı. Araştırma gemileriyle yürütülen çalışmalarda, deniz tabanına yerleştirilen sismometreler ve hava tabancası sistemi aracılığıyla yer altı yapısı analiz edildi.

Elde edilen veriler, Akahoya patlamasını besleyen büyük magma rezervuarının hâlâ varlığını sürdürdüğünü ve yeni magma ile yeniden dolduğunu ortaya koydu. Yapılan kimyasal analizler, mevcut magmanın eski kalıntılardan değil, yeni enjeksiyonlardan oluştuğunu gösterdi.

Araştırmanın ortak yazarlarından jeofizikçi Seama Nobukazu, bu bulguların yalnızca Kikai için değil, Yellowstone ve Toba gibi diğer dev kaldera sistemleri için de önemli olduğunu belirterek, “Bu tür büyük patlamaların nasıl gerçekleştiğini anlayabilmek için magmanın nasıl biriktiğini çözmemiz gerekiyor” dedi.

Bilim insanları, geliştirdikleri yeni modelin dev kalderaların yeniden dolum süreçlerini açıklamada önemli bir adım olduğunu ve bu sayede gelecekteki büyük volkanik patlamaların daha erken tespit edilebileceğini vurguluyor.

Uzmanlara göre, günümüzde bölgedeki yoğun nüfus dikkate alındığında, benzer bir patlama – daha küçük ölçekli bile olsa – geçmişe kıyasla çok daha yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Araştırmacılar, volkanik faaliyetlerin yakından izlenmesinin ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.