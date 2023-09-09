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Yaşam 73 yaşındaki kadını 'goruk' yüzenden darbettiler
Yaşam

73 yaşındaki kadını 'goruk' yüzenden darbettiler

Yeniakit Publisher
2023-09-09 19:31:00 -
73 yaşındaki kadını 'goruk' yüzenden darbettiler

Ordu'nun Gölköy ilçesinde Durdane Akyüz (73), halk arasında 'goruk' olarak bilinen içi boş fındık almaya gelen 3 kişi tarafından fece şekilde darpedildi. Talihsiz kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bayıralan Mahallesi'nde meydana geldi. Halk arasında 'goruk' olarak bilinen içi boş fındık almaya gelen 3 kişi, Durdane Akyüz'ün yanına gitti. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden 2'si, yaşlı kadını darbetmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan Akyüz, ilk müdahalesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, olaya çalışmasını sürdürüyor.

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