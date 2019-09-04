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73 yaşındaki çiftçi hem üretiyor hem de ürettiğini satıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde 20 yıldır çiftçilik yapan 73 yaşındaki Ali ihsan Açık çalışma azmiyle örnek oluyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:16
73 yaşındaki çiftçi hem üretiyor hem de ürettiğini satıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde 20 yıldır çiftçilik yapan 73 yaşındaki Ali ihsan Açık çalışma azmiyle örnek oluyor.


5 çocuk babası olduğunu belirten Ali İhsan Açık, ’’Çiftçilik yaparak 5 evladımı büyütüp evlendirdim. Mevsimine göre her ürünü yetiştirip satarım. Şuanda kornişon salatalık zamanı. Emetli vatandaşlarımız turşu yapmak için bu ürünü tercih ediyorlar. Kendi üretimim olan ve tamamen organik olan kornişon salatalık ürünümü kilogramı 5 TL’den satıyorum. Vatandaşlarımızın talebi oldukça iyi. Zaten bu ürün Ağustos sonu başlar ve Ekim sonunda biter. Bu süre zarfında vatandaşlarımız turşuluk ihtiyaçlarını karşılar’’ dedi.


Açık, ’’Bölgemiz kornişon salatalık üretmek için oldukça cazip. Gelir olarak oldukça güzel bir ürün. Kazancı bol bir ürün. Hastalık riski az olan ve satımı kolay olan bir sebze. 73 yaşındayım ve hala üretmeyi seviyorum. Ömrüm boyunca sadece çiftçilik yaptım. Ömrüm yettiğince üretip satmaya devam edeceğim’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:16
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