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7/24 görevdeler! 9 bin 694 düzensiz göçmen engellendi

Yasa dışı geçişleri ve beraberinde meydana gelen can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcayan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu yıl içinde denizlerde 9 bin 694 düzensiz göçmen engelledi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:37
7/24 görevdeler! 9 bin 694 düzensiz göçmen engellendi

Yasa dışı geçişleri ve beraberinde meydana gelen can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcayan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu yıl içinde denizlerde 9 bin 694 düzensiz göçmen engelledi. Sahil Güvenlik unsurları, iç savaş, siyasi ve ekonomik belirsizlik gibi nedenlerle ülkelerini terk ederek Avrupa’ya ulaşmaya çalışan yabancı uyrukluların yoğun olarak kullandığı başta Kuzey Ege’de olmak üzere geçiş güzergahlarını, gece görüş özelliğine sahip dürbünler ve termal kameralar ile 24 saat tarayıp kontrol altında bulunduruyor.

18 organizatör gözaltında

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek, yasa dışı geçişleri engellemek, özellikle olumsuz hava koşullarında bot ve teknelerin batması sonucu oluşan can kayıplarını önlemek amacıyla bölgede çalışmalarını etkin şekilde sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu yılın ilk 5 aylık diliminde 282 olaya anında müdahale etti, 9 bin 694 düzensiz göçmeni yakaladı, 18 organizatörü de gözaltına aldı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de ara vermeden görevlerini yürüten ve günün hemen hemen her saati teyakkuzda olan Sahil Güvenlik, saatlerce denizlerde özveriyle çalışıyor.

Ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre kuş uçurtmuyorlar.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:37
  1. Yasa dışı geçişleri
  2. Sahil Güvenlik unsurları
  3. Kuzey Ege
  4. Ramazan Bayramı
  5. Sahil Güvenlik Komutanlığı

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