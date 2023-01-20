  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Geliyor gelmekte olan doğalgaz! Bir gemi daha filoya dahil oldu

Türkiye ve Yunanistan savaşırsa kim kazanır? ABD açık açık duyurdu

İşte dünyanın en değerli markası! Ne Google ne Apple ne Mercedes ne de Tesla... Zirvede o var

6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! O radyocuya gayri ahlaki...

Son dakika... SGK açıkladı: EYT'lilerin aylık hesaplamalarında değişiklik olacak mı?

İran'dan üstü kapalı Türkiye hamlesi! Türk düşmanı o ülke ile kardeş oldular

Marmara depreminde gözlerini kaybetmişti! Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i hatmetti

Erdoğan açık açık uyardı: Yanlış yaparsan...

Alın size eski Türkiye! Okan Bayülgen döküldü, solcular rezil oldu

Türkiye'nin en büyüğü! Erdoğan'dan İstanbul'a dev eser
Yaşam 72 yaşında hayalini kurduğu diplomaya ulaştı
Yaşam

72 yaşında hayalini kurduğu diplomaya ulaştı

Samsunsporlu eski futbolcu Ali Saka, 72 yaşında lise diploması aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 22:06:00 -
72 yaşında hayalini kurduğu diplomaya ulaştı

Samsun'da 2022 -2023 yılı eğitim öğretim yılı açık lise diplomaları verildi. İlkadım Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki açık lise programına kayıt olanlardan eski Samsunspor futbolcusu Ali Saka, Defterdarlık Memuru Ünal Erikçi(62) ve Huriye Bayrak (59) lise diploması almaya hak kazandı. Açık lise mezunlarına İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy takdim etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in tüm Türkiye’de karne ya da diploma alanlara kitap hediye edilmesi talimatı da gerçekleştirilerek açık lise mezunlarına hediyeler takdim edildi.

Siz de paketin sonunu görüyor musunuz? Sebebi buymuş! Neden cips yerken kendimize engel olamıyoruz?
Siz de paketin sonunu görüyor musunuz? Sebebi buymuş! Neden cips yerken kendimize engel olamıyoruz?

Kadın - Aile

Siz de paketin sonunu görüyor musunuz? Sebebi buymuş! Neden cips yerken kendimize engel olamıyoruz?

Aman dikkat parmaklarınızı yemeyin! İşte, tam kıvamında kahvaltılık sos tarifi:
Aman dikkat parmaklarınızı yemeyin! İşte, tam kıvamında kahvaltılık sos tarifi:

Gıda

Aman dikkat parmaklarınızı yemeyin! İşte, tam kıvamında kahvaltılık sos tarifi:

İngiltere'de sağlık krizi büyüyor! Hastalar çaresiz kaldı
İngiltere'de sağlık krizi büyüyor! Hastalar çaresiz kaldı

Dünya

İngiltere'de sağlık krizi büyüyor! Hastalar çaresiz kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23