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Dünya

72 saatlik süre sona erdi: ABD bayrağı 35 yıl sonra indirildi

Pekin’in Cuma günü verdiği 72 saatlik süre bu sabah sona erdi, Chengdu Başkonsolosluğu’ndaki ABD bayrağı 35 yıl sonra indirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:36:00 -
72 saatlik süre sona erdi: ABD bayrağı 35 yıl sonra indirildi

Çin ile ABD arasındaki gerilim, ABD’nin Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde bulunan konsolosluğunun kapatılmasıyla tırmanmaya devam ediyor.

ABD’nin geçen hafta Çin’in Houston Başkonsolosluğu’nun kapatılmasını istemesine misilleme olarak Pekin yönetimi, Washington’a Chengdu Konsolosluğu’nu kapatma talimatını vermişti.
 
ABD’ye verilen 72 saatlik süre bu sabah itibarıyla sona ererken, Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konsolosluğun yerel saat 10.00 itibarıyla kapatıldığı, Çinli yetkililerin yerleşkeye giriş yaptığı aktarıldı.
ABD’nin Chengdu Konsolosluğu’nda yaklaşık 200 personel çalışıyordu. 1985 yılında açılan konsoloslukta bugün sabah saat 06.24 itibarıyla ABD bayrağı indirildi.

South China Morning Post’un haberinde, Çin’in dört bir yanından binlerce Çinlinin, ABD bayrağının indiği tarihî ana tanıklık etmek için konsolosluk binasının önüne geldiği belirtildi.

Washington, geçtiğimiz hafta istihbarattan sorumlu Çinli konsolosluk personelinin Teksas’taki bir araştırma enstitüsünden bilgi çaldığı gerekçesiyle Houston Başkonsolosluğu’nun kapatılmasını istemişti. Pekin de missilleme olarak ABD’nin Chengdu Başkonsolosluğu’nun kapatılmasını istemişti.

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Yorumlar

Lâedrî 61

Güçlü devlet böyle yapıyor. Biz ise ülkemizde açıkça darbe tertiplediklerini bildiğimiz hâlde, ABD'ye bırak misillemeyi bir kınama bile yapamıyoruz. Fetöcüleri iade etsin diye ağlayıp duruyoruz.
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