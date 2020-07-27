72 saatlik süre sona erdi: ABD bayrağı 35 yıl sonra indirildi
Pekin’in Cuma günü verdiği 72 saatlik süre bu sabah sona erdi, Chengdu Başkonsolosluğu’ndaki ABD bayrağı 35 yıl sonra indirildi.
Çin ile ABD arasındaki gerilim, ABD’nin Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde bulunan konsolosluğunun kapatılmasıyla tırmanmaya devam ediyor.
South China Morning Post’un haberinde, Çin’in dört bir yanından binlerce Çinlinin, ABD bayrağının indiği tarihî ana tanıklık etmek için konsolosluk binasının önüne geldiği belirtildi.
Washington, geçtiğimiz hafta istihbarattan sorumlu Çinli konsolosluk personelinin Teksas’taki bir araştırma enstitüsünden bilgi çaldığı gerekçesiyle Houston Başkonsolosluğu’nun kapatılmasını istemişti. Pekin de missilleme olarak ABD’nin Chengdu Başkonsolosluğu’nun kapatılmasını istemişti.