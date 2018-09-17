72 göçmen yakalandı
Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 72 göçmen yakalandı.17 Eylül 2018 Pazartesi 10:48
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bebleşin ve Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığınca oluşturulan kontrol noktalarından yaya geçmeye çalışan iki grubu durdurdu.
Kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 4'ü bayan, 2'si çocuk 72 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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