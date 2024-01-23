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Gündem 7.1’lik depreme rağmen beyin ameliyatına devam ettiler! O anlar kameralara böyle yansıdı!
Gündem

7.1’lik depreme rağmen beyin ameliyatına devam ettiler! O anlar kameralara böyle yansıdı!

Yeniakit Publisher
2024-01-23 18:05:00 -

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depreme beyin ameliyatı sırasında yakalanan doktorlar, sarsıntıya rağmen ameliyata devam etti.

Çin'in Kırgızistan sınırındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Wushi ilçesinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depreme, Sincan Alar Hastanesi’ndeki bir grup doktor beyin ameliyatı sırasında yakalandı. Doktorlar, sarsıntıya rağmen ameliyata devam etti.
Beyin Cerrahı olan An Shufang, deprem sırasında durumu kritik olan bir hastaya acil olarak kraniotomi yaptıklarını belirterek, “Ameliyat sırasında deprem oldu. Deprem o sırada nispeten şiddetliydi ve ameliyat yatağımız da sallanıyordu. Çok fazla düşünmedik ve ameliyatın tamamlanmasına odaklandık” ifadelerini kullandı. Shufang, hastanın durumunun stabil olduğunu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini belirtti. Deprem anı ise ameliyathanede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Deprem, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan’da da hissedildi

Çin Deprem Ağları Merkezi’ne göre Wushi ilçesinde yerin 22 kilometre derinliğinde yerel saatle 02.09’da kaydedilen deprem, Çin sınırındaki Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan’da da hissedilmişti. Merkezden yapılan açıklamada yerel saatle 16.00 itibarıyla 70 artçı sarsıntı yaşandığı, en şiddetli sarsıntının 5.3 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.
Depremde Çin’de 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Kırgızistan’da ise can kaybı yaşanmazken, 44 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

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