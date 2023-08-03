71 yaşındaki Uygur Türkü Çin hapishanelerinde şehid oldu
İslami faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla hapsedilen 71 yaşındaki Uygur Türkü, Çin cezaevinde yüksek tansiyon sebebiyle yaşamını yitirdi.
İslami faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla hapsedilen 71 yaşındaki Uygur Türkü, Çin cezaevinde yüksek tansiyon sebebiyle yaşamını yitirdi.
71 yaşındaki Uygur Türkü Abdurrasul Mehmet'in Çin hapishanesinde vefat ettiği açıklandı.
Radio Free Asia'nın Uygur servisinin haberine göre, Mehmet iki hafta önce yüksek tansiyon sebebiyle yaşamını yitirdi.
Abdurrasul Mehmet, İslami faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Çin yönetimi tarafından 2017 yılında 13 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Habere göre, bölgedeki Çin yönetimine bağlı yetkililer de Mehmet'in iki hafta önce hayatını kaybettiği bilgisini doğruladı.
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Geçtiğimiz aylarda da Çin hapishanelerinde birkaç Uygurun bozuk gıda yemeleri sebebiyle yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Çin yönetiminin İslami faaliyetlerde bulunan Doğu Türkistanlılara hapis cezası verdiği biliniyor. Bu çalışmalar sebebiyle hapis cezası alanlar arasında yaşlı Uygurlar da bulunuyor.
Kaynak: Mepa News