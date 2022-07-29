71 yaşındaki dedenin yaptığına bakın! İyi halt ettin
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde evlenmek istediği yabancı uyruklu kadını vuran 71 yaşındaki Ahmet Gedik intihar etti.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde evlenmek istediği yabancı uyruklu kadını vuran 71 yaşındaki Ahmet Gedik intihar etti.
İlçeye bağlı Sekü Köyü'nde meydana gelen olayda Gedik, aynı evde yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı Kırgızistan uyruklu Uktamkhan Temırova'yı (61) tabanca ile vurdu.
Zanlı, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Ahmet Gedik, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Temırova, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.