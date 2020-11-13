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Gündem 71 yaşında katil oldu
Gündem

71 yaşında katil oldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 71 yaşındaki adam, tartıştığı 72 yaşındaki eşini öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:46:00 -
71 yaşında katil oldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 71 yaşındaki adam eşini baltayla öldürdü.

Psikolojik tedavi görüyordu

Korkunç cinayet İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geçekleşti. Kemalpaşa ilçesi Yeni Kurudere Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki İ.Z bir süredir ilaçla psikolojik tedavi görüyordu. 72 yaşındaki eşi H.Z ile evlerinin bahçesinde tartışmaya başlayan İ.Z eşinin kafasına baltayla vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 72 yaşındaki talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı İ.Z. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 72 yaşındaki eşini baltayla öldüren yaşlı adam ilk ifadesinde psikolojik rahatsızlıkları olduğunu ve ilaç kullandığını belirtirken cinayeti kabul etti.

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