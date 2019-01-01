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71 yaşına giren Bahçeli'ye kurt kafası hediye edildi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov'un kendisine doğum günü sebebiyle gönderdiği doldurulmuş kurt kafası hediyesini kabul etti. 1 Ocak 1948 yılında Osmaniye'de dünyaya gelen Bahçeli, 71 yaşına girdi.

01 Ocak 2019 Salı 21:42
71 yaşına giren Bahçeli'ye kurt kafası hediye edildi

71 yaşına giren MHP GenelBaşkanıDevlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partililerin tebriklerini kabul etti.

Bahçeli, Kazakistan eski Semey Valisi ve Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov'un doldurulmuş kurt kafası hediyesini kabul etti.

Siyasi liderler arasında en deneyimli genel başkan unvanına sahip olan 1948 doğumlu Bahçeli, Deniz Baykal ve Durmuş Yılmaz'dan sonra TBMM'nin de en yaşlı üyesi konumunda bulunuyor.

haberler.com

 

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 21:42
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