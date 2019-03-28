71 ayrı suçtan aranan şüpheli, 5 yıl sonra yakalandı Samsun'da, 71 farklı suç kaydından hakkında 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan şahıs, saklandığı ablasının evinde yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, H.S.Ş.'nin çok sayıda mağduru benzer yöntemlerle dolandırdığını belirledi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, arandığı 5 yıl boyunca suç işlemeye devam ettiği tespit edildi. 71 farklı suç kaydından hakkında 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.Ş., saklandığı Samsun'da ablasının evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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