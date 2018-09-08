70'lik 'casus' Mehmet, her şeyi itiraf etti! Vatanı 300 euroya Rumlara satmış

KKTC'de 70 yaşındaki Mehmet Besimoğlu, geçen hafta tarihi Gazimağusa Kalesi üzerinden liman içindeki askeri birliğin fotoğraflarını çekerken yakalandı. Polis tarafından evinde yapılan aramada, bilgisayarı ve fotoğraf makinesi içinde 200’ün üzerinde farklı tarihlerde çekilmiş askeri birliklerin ve KKTC içindeki eski Rum kiliselerinin fotoğrafları bulundu. Geçen hafta mahkemeye çıkartılarak tutuklanan Besimoğlu, polisteki sorgusunda Rum istihbaratı ile nasıl tanıştığını ve verdikleri görevleri itiraf etmeye başladı.

ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARI GÜNEY KIBRIS'A GEÇİP ORADA TESLİM ETMİŞ

Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberine göre Besimoğlu, 5 sayfalık ilk itirafında Rum istihbaratı görevlisi ile 2012’de İngiliz üsler bölgesinde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ kimliğinin süresini uzatmaya çalışırken tanıştığını söyledi. Kimlik işlemlerinde kendisine yardım eden Rum casusun, 2013’te kendisinden eski Rum tarihi kiliseleri ile askeri birliklerin resimlerini çekmesini istediğini ve kabul ettiğini anlattı.

5 yıldır çalıştığı Rum casusla, Rum telefon hatlı cep telefonu aracılığıyla haberleştiğini, görüntülerini çektiği tesislerin fotoğraflarını da Güney Kıbrıs’a geçerek, 200-300 euro karşılığında teslim ettiğini belirtti.

BESİMOĞLU'NUN DIŞINDA RUM CASUS VE 15 ŞÜPHELİ ARAŞTIRILIYOR

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının evinde yapılan aramada CD içinde 2013 yılına ait 22 adet Mağusa Limanı'nın içindeki askeri birliğin fotoğraflarının, 11 Ekim 2013'te 11, 12 Ekim 2013' tarihinde ise 11 adet daha fotoğraf çektiğinin belirlendiğini mahkemeye aktarmıştı.

Yücetürk, zanlının ikinci kez gönüllü ifade vererek, 2012 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı ve pasaportunu yenilemek için üsler bölgesinde bir Rum'un kendisine yardımcı olduğunu aktardığını da ifade etmişti. Casusluk olayıyla ilgili Besimoğlu'nun evinde bulunan siyah bir ajandadaki Rum casus ile 15 ismin de araştırıldığı Kıbrıs basınına yansımıştı. Besimoğlu, 11 gündür gözaltında olduğunu ve sağlık sorunları nedeniyle anlayış gösterilmesini mahkemede söylemişti.