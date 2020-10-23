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Kültür - Sanat 700 yıllık cami, tarihte yolculuğa çıkarıyor
Kültür - Sanat

700 yıllık cami, tarihte yolculuğa çıkarıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 1299’da Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan, ahşap direkleri, tavanı ve kapılarındaki süslemeleriyle dikkati çeken tarihi Eşrefoğlu Camii, içinde zamanın durduğu hissini vererek, ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:49:00 -
700 yıllık cami, tarihte yolculuğa çıkarıyor

Selçuklu uç beyliği Eşrefoğulları Beyliği’nin kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey tarafından yaptırılan cami, Selçuklu geleneklerine bağlı “ulu cami” tarzında tasarlanan, ahşap direkli ve düz toprak damlı camilerin en gelişmiş ve büyük örnekleri arasında yer alıyor. 48 ahşap direğin üzerine oturtulmuş ahşap tavanı, kündekari sanatıyla yapılmış pencere, ziyaretçilerini 700 yıllık yolculuğa çıkarıyor.

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