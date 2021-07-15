700 milyon kişinin verilerini çaldı! 'Eğlence için yaptım' dedi

BBC'ye konuşan Tom Liner takma ismini kullanan bilgisayar korsanı geçtiğimiz ay 700 milyon LinkedIn kullanıcısına ait veri tabanını “eğlence olsun diye” hackledi. Bilgisayar korsanı bu verileri daha sonra yaklaşık 5 bin dolar karşılığında satışa sunmuştu. Bu tür olaylara sosyal medyada veri kazıma ismi veriliyor.

Herkesin görebileceği şekilde açık olan profillerimizdeki temel bilgilerin korunmasıyla ilgili tartışma bu olay sonrasında alevlendi.

LinkedIn’i hackleyen Tom Liner çaldığı verilerle ilgili olarak bir hacker forumunda şu mesajı paylaşmıştı, “Selam, elimde 2021’e ait 700 milyon kayıt var”

Bu paylaşımın içinde milyonlarca LinkedIn kullanıcı verisinin bir kopyasına ait bir link ve başka bilgisayar korsanlarının veri tabanı için teklif verebileceği bir davetiye bulunuyordu.

Açıklamada, "Bu, LinkedIn'in veri ihlali değildir ve LinkedIn üyelerine ait hiçbir özel bilgi ifşa edilmemiştir. LinkedIn'den veri kazımak ise bizim Hizmet Kullanım Şartlarımız'ın bir ihlalidir ve üyelerimizin gizliliğinin korunması için sürekli olarak çalışmayı sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Nisan ayında benzer bir olayla sarsılan Facebook da, meseleyi bir veri kazıma olayı olarak niteleyerek konuyu kapamıştı.

Ancak bilgisayar korsanlarının bu veri tabanlarından ciddi paralar kazanıyor olması bazı siber güvenlik uzmanlarını kaygılandırıyor.

700 milyon kişilik veri 5 bin dolar

Bilgisayar korsanlarının dünyasında bu verilerin satışa açılması elbette büyük tartışma yarattı.

Tom lakaplı bu bilgisayar korsanı elindeki çalıntı verileri, 'birçok' mutlu müşteriye yaklaşık 5 bin dolara sattığını söylüyor.

Müşterilerinin kim olduğunu ve neden bu bilgileri satın almak istediğini anlatmasa da, daha ileri düzeyde ve kötü niyetli bilgisayar korsanlığı için verilerin kullanılıyor olabileceği yorumunu yapıyor.