70 yaşındaki "tırnakçı" güvenlik kamerasında

ANKARA (AA) - Başkentte 70 yaşındaki şüphelinin "tırnakçılık" adı verilen yöntemle yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Pursaklar ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi "tırnakçılık" adı verilen yöntemle gerçekleştirilen yankesicilik olaylarının failini belirlemek yürüttüğü çalışmada, olayların failinin C.Ö. (70) olduğunu tespit etti.

- Yankesicilik anları güvenlik kameralarına yansıdı

Şüpheli C.Ö'nün, fitre verme bahanesiyle yakınlık kurduğu mağdurlarından "tırnakçılık" adı verilen yöntemle para çaldığı kaydedildi.

Tanınmamak için şapka ve koronavirüs salgınından korunuyormuş gibi maske takan şüphelinin yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

- Sokağa çıkma yasağını ihlalden de ceza kesildi

65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağını da ihlal eden C.Ö'ye para cezası kesildi ve ev hapsi kararı verildi.

Polis, C.Ö'nün ilk suçunu 17 yaşında işlediğini, o günden beri "tırnakçılık" adı verilen yöntemle hırsızlık yaptığını da kayıtlardan belirledi.

