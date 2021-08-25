70 yaşındaki adamın kolunda, 'aşı olduktan sonra yara çıktı' iddiası!

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Koronavirüs aşısına karşıt olan çevrelerin sosyal medyada gündeme getirdikleri ile 'aşı tartışmaları' büyüyor. Bugün de yine sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 70 yaşındaki adamın kollarında, 'aşı olduktan sonra yara çıktığı' iddia edildi.

'Aşımı vurdurdum, bu hale geldim'

Sosyal medyada çokça paylaşılıp, yorumlanan videodaki yaşlı adam, şunları söyledi:

"Zorla baskı uygulayarak aşı vurdular. '70 yaşındasın, aşı vurdurmazsan, dışarı çıkamazsın' dediler. Aşımı vurdurdum, bu hale geldim. Canlı ölü gibi dışarda geziyorum."

Akıbeti bilinmiyor!

Görüntüdeki yaşlı adamın, adı ve nerede yaşadığı paylaşılmazken, 'aşı olduktan sonra', kolunda çıktığını iddia ettiği yaralar için sağlık kuruluşuna başvurup, başvurmadığı, başvurdu ise sağlık yetkililerinin kendisine ne dediği öğrenilemedi.