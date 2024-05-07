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Yerel 70 yaşındaki adamı dolandırdılar! 1,5 milyon TL buhar oldu
Yerel

70 yaşındaki adamı dolandırdılar! 1,5 milyon TL buhar oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-07 11:37:57 - 2024-05-07 11:37:57
70 yaşındaki adamı dolandırdılar! 1,5 milyon TL buhar oldu

Kastamonu'da telefon dolandırıcılarının ağına düşen 70 yaşındaki vatandaş 1,5 milyon TL dolandırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düşen 70 yaşındaki vatandaş, 1,5 milyon TL dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Ethem Mahallesi'nde yaşayan S.K.'yı (70) arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. "Adınız 50 kişinin olduğu dolandırıcı listesinde yer alıyor” diyerek S.K.'yı ağlarına düşüren dolandırıcılar, evinde bulunan dolar ve nakit paraları kendilerine getirmesini istedi.

Bunun üzerine yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde altın, nakit para ve dolarları alan S.K., Taşköprü Devlet Hastanesi otoparkına getirerek dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden S.K., durumu polis ekiplerine bildirdi.
Dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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