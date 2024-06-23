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Yerel 70 yaşındaki adam karısını öldürdü!
Yerel

70 yaşındaki adam karısını öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-06-23 18:46:00 -
70 yaşındaki adam karısını öldürdü!

Gaziantep'in Araban ilçesinde 70 yaşındaki bir adam, 68 yaşındaki karısını tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Araban ilçesi kırsal Dağdancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki M.E. Mercandağı, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı karısı Fatma Mercandağı'na (68) köy taziye evi yakınında tüfekle ateş etti. Yaşlı kadın ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatma Mercandağı'nı ilk müdahalenin ardından ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mercandağı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı M.E. Mercandağı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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