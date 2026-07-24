  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan İran'a yeni savaş tehdidi: "Operasyonu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum" Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne Akit TV'den tepki! "Zulme sessiz kalmayacağız!" CHP’li İzmit Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki kriz tartışmalarına net tavır: "Beni hiç ilgilendirmiyor" 'Hazine yardımı' önerisi Kılıçdaroğlu cephesini kızdırdı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında flaş gelişme CHP kartımı kesiyorum şovu sonrası kartı cebe indirdi! Özel tayfasının işi gücü algı Yine bir kaos, yine bir dağılma! Özgür Özel parti kuracağını açıkladı, CHP'de bir istifa daha geldi Şile Belediyesi soruşturmasında Haluk Levent'in kardeşinden flaş açıklamalar! Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı! İsrail’den İran’a yeni suçlama! Mossad ajan ağını çökerttiğini iddia etti!
Spor 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek! Formula 1'de sıradaki durak Budapeşte
Spor

70 tur üzerinden gerçekleştirilecek! Formula 1'de sıradaki durak Budapeşte

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
70 tur üzerinden gerçekleştirilecek! Formula 1'de sıradaki durak Budapeşte

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 11. etabı olan Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek. Yarış, Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Formula 1 heyecanı devam ediyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış ise 26 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Bu sezon şimdiye kadar koşulan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli altı, takım arkadaşı George Russell iki, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ile Charles Leclerc ise birer galibiyet elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 204

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 159

3. George Russell (Büyük Britanya): 154

4. Charles Leclerc (Monako): 126

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 103

Takımlar

1. Mercedes: 358

2. Ferrari: 285

3. McLaren: 195

4. Red Bull: 151

5. Alpine: 61

Formula 1'de sıradaki durak Northamptonshire kontluğu
Formula 1'de sıradaki durak Northamptonshire kontluğu

Spor

Formula 1'de sıradaki durak Northamptonshire kontluğu

Formula 1'de sezonun 10. etabı Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak
Formula 1'de sezonun 10. etabı Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak

Spor

Formula 1'de sezonun 10. etabı Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23