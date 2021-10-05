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Dünya 70 milyon ruble cezayı ödemeyen Facebook’a Rusya’dan yeni yaptırım geliyor
Dünya

70 milyon ruble cezayı ödemeyen Facebook’a Rusya’dan yeni yaptırım geliyor

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, yasaları sürekli ihlal etmesi nedeniyle Facebook'a Rusya’daki gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verilebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 22:50:00 -
70 milyon ruble cezayı ödemeyen Facebook’a Rusya’dan yeni yaptırım geliyor

Kurumdan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Facebook'a bugüne kadar verilen 70 milyon ruble tutarındaki para cezasının ödemesinin yapılmadığı kaydedilerek, Facebook ve sahibi olduğu Instagram üzerinden Rusya'da yasa dışı içeriklere ulaşılabildiği belirtildi.

Rusya'da yasaklanan içerikler internet ağları üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle Facebook'un yanı sıra Twitter ve Telegram gibi şirketlere de para cezaları verilmişti.

 

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