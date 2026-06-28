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Yerel 70 kilometre hız yapabilen tahta araca jandarma el koydu
Yerel

70 kilometre hız yapabilen tahta araca jandarma el koydu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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70 kilometre hız yapabilen tahta araca jandarma el koydu

Ayder Yaylası'nda tamamen ahşaptan üretilen ve sosyal medyada ilgi gören araca, jandarmanın incelemesi sonrası sahibine idari işlem uygulanarak el konuldu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda tamamen ahşaptan ürettiği arabayla tur atan Muhammet Karaman bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Saatte 79 kilometre hıza ulaştığı görülen araçla yapılan sürüşe ait görüntülerin sosyal medyada ilgiliyle karşılandı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine ilgili ekipler harekete geçerek inceleme başlattı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda aracın sahibi ve sürücüsü Muhammet Karaman hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından söz konusu ahşap araç muhafaza altına alınarak el konuldu.

Olayla ilgili idari sürecin sürdüğü öğrenildi.

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