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Ekonomi

70 kadına iş imkanı sağlıyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede faaliyet gösteren dondurulmuş sebze fabrikasını ziyaret ederek, "Bu fabrikamız 70 kadına iş vererek kadınlara istihdam sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:16:39 -
70 kadına iş imkanı sağlıyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede faaliyet gösteren dondurulmuş sebze fabrikasını ziyaret ederek, "Bu fabrikamız 70 kadına iş vererek kadınlara istihdam sağlıyor. Böylesine fabrikalar çiftçilerimizin umudu oluyor" dedi.


Bilecik’in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, gıda üretim şirketleri ile görüşerek yeni ürün çeşitlerini pazara sunmayı hedeflediklerini söyledi. Şahin, "70 kadına iş vererek kadınlara istihdam sağlayan fabrikamız özellikle dondurulmuş ıspanak yapıyor. Diğer sebzeleri de bu şekilde dondurarak pazara fabrikamız girmeyi planlayan Osmaneli Belediyesi tarımda çiftçilerimizin umudu oldu" dedi.


Şirketin Müdürü Yılmaz Akın, Osmaneli Belediyesinin yöresel ürünler konusunda artık bir marka olduğunu, işbirliği yaparak bu değeri daha yukarı çekeceklerini söyledi.

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