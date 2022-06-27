7 zeytin 1 inciri her gün yiyenler bu hastalıklardan kurtuluyor! Diyeti nedir, nasıl yapılır?

Beyin hücrelerini korur ve zekayı geliştirir. Hamile ve gelişim çağındaki çocukların mutlaka bu besinleri tüketmesini uzmanlar tavsiye ediyor.

Ruhsal sorunların yaşanma olasılığını azaltır ve sinir hücrelerini yeniler. Kişilik bozukluğu ve depresyon yaşayanlara özellikle tavsiye edilir.

Laktoz alerjiniz varsa sütten alamadığınız kalsiyumu bu muhteşem ikiliden alabilirsiniz.

Her gün 7 Zeytin 1 İncir Yiyenleri Olacak Şifalar

– Vücudun gün boyu temizlenmesini sağlar çünkü ikiside çok güçlü antioksidandır. Bu sayede genç hücrelerin sayısı artacağından insanı gençleştirir ve yaşlanmayı geciktirir.

Kilo verdirir çünkü gün içerisinde yağ yakımını hızlandırır. Tokluk hissini arttırma özelliğine sahip olduğundan incir ve zeytin kilo almayı da engeller.

Sabah kalkar kalmaz ve gece yatmadan 7 incir 1 zeytin yenmelidir. Çünkü bu vakitler vücudumuzun yenilenme saatleridir.

Şeker hastaları da rahatlıkla kullanabilir çünkü kan şekerini dengelemektedir.

Kansere yakalanma oranını azaltır çünkü, bağışıklığı güçlendirir. Meme, akciğer ve karaciğer kanserlerinin hücrelerini azalttığı ortaya çıkmıştır.

Yapacağınız uygulamada kuru incir veya yaş incir kullanabilirsiniz. Unutmayın kür 21 gün sonra etkisini gösterecektir.

7 Zeytin 1 İncir Diyeti Nasıl Yapılır?

7 zeytin 1 incir kürünü uygulamak için öncelikle sabırlı olmanız gerekiyor. Birkaç gün geçtikten sonra vücudunuzda oluşan değişimleri fark edebilirsiniz.

Her sabah ve uykudan önce 7 adet zeytin ile 1 adet incir yemelisiniz.

Vücudunuzun en verimli olduğu saatlerde, yani uykudan hemen sonra ve uykudan önceki zaman dilimlerini değerlendirmelisiniz.

21 gün boyunca bu kürü uyguladığınızda artık tartıya çıktığınızda rakamların eksildiğini görebilirsiniz. Tabii bu süreçte sağlıksız besinlerden kendinizi uzak tutmalısınız.

Kürü uygularken su şişenizi de yanınızda bulundurmalısınız. Çünkü bu besinler sizi birden susatabilir. Su içmeyi sıklaştırdığınızda ise tüm faydalarını daha kolay görebilirsiniz.

Piyasada yer alan 7 zeytin 1 incir çayı, uzmanlar tarafından çok sağlıklı kabul edilmemektedir. Doğal haliyle zeytin ve inciri tüketmenin daha faydalı olduğunu ifade ederler.

Zeytinin en önemli faydaları