7 zeytin 1 İncir kürü nasıl yapılır? 7 zeytin 1 İncir ne ise yarar?

Yapılan araştırmalar sonucunda bedene iyi gelen ve hücre yenileyen besinler arasında, incir ve zeytinin oldukça etkili olduğu tespit edilmiştir. Kuran’da da geçen zeytin ve incir, özellikle de Müslüman toplum için daha önemli ve faydalı görülmektedir.

Tüm hastalıklara kapılarını kapatan 7 zeytin 1 incir öğünü, vücudun daha güçlü ve dirençli olmasını sağlıyor. Özellikle de meme kanseri, karaciğer hastalıkları gibi durumlarda bu iki besin tercih edilirse iyileşme süreci daha hızlı olmaktadır.

Refleksoloji Uzmanı Esat Başaran, 7 zeytin 1 incir formülünü yeniden gündeme getirmiş ve bu formül sayesinde tam 35 kilo verdiğini açıklamıştır.

Esat Başaran’ın bu açıklamalarını dinleyenler, bu kürü uygulamaya başlamıştır.7 zeytin 1 incir kürünün, kilo vermeye yardımcı olması dışında pek çok faydası vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir; Nefes kontrolünde etkilidir. Kalbi güçlendirir ve kalp damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. İnsan bedeni için çok değerli ve önemlidir.

Çok güçlü bir antioksidandır, hücreleri yeniler. Tokluk hissinin uzun süre devam etmesini sağlar ve yağ yakımında etkilidir. Dolayısıyla kilo vermeye yardımcıdır. Kemik ve diş sağlığı için çok faydalıdır. Süt içemeyenler için de bu ikiliyi tüketmeleri önerilir, ciddi bir kalsiyum kaynağıdır.

Kanser hücrelerinin büyümesini ve metastazı önler. Kişilik bozukluğunda etkilidir. Öksürük ve alerjik astımı olanlar için önerilir. Yaşlanmayı geciktirir ve kaliteli bir yaşlılık için yardımcıdır. Zeka gelişimini artırır.

7 Zeytin 1 İncir Kürü Nasıl Yapılır?

Sabah kalkınca ve gece yatarken olmak üzere günde 2 defa uygulanır.

7 adet zeytin tüketilir tüketilmez, hemen ardından da 1 incir tüketilir. Zeytinleri ve inciri arka arkaya, ya da aynı anda tüketmek çok önemlidir; çünkü ancak ikisi bir arada olunca etki göstermektedirler. İncirin kuru ya da taze incir olması önemli değildir. İncirin içini açıp zeytinleri içine de yerleştirebilirsiniz; böylece birlikte tüketmiş olursunuz.

Zeytinlerin siyah ya da yeşil olması herhangi bir fark yaratmaz. Zeytinin ve incirin organik olması önemlidir. Kür 21 günün ardından etkisini göstermeye başlar.

Bu kürü şeker hastaları da tüketebilir.