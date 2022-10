Sağlıklı, kemik suyu nasıl hazırlanır, yemeklerde nasıl kullanılır? Bozuk kemik suyu nasıl anlaşılır? Düdüklüde kemik suyu tarifi kokusuz

Vücudumuzun yapı taşlarından biri olan kolajen; vücut bütünlüğünü koruyor, bağ dokusunu güçlendiriyor, hastalıklara karşı kalkan oluyor. Peki, kolajen dışarıdan yani takviye şeklinde alınabilir mi? Kaç çeşit kolajen vardır? Kolajenin faydaları nelerdir? Kemik suyunda kolajen var mıdır? Kolajenli kemik suyu nasıl yapılır? "Kolajen dışarıdan alınacaksa dikkatli olunmalı" diyen Dr. Buğra Buyrukçu çok önemli bilgiler paylaştı

Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, derimiz başta olmak üzere vücudumuzun neredeyse her yerinde bulunan, çok sayıda organın en değerli yapı taşı olan kolajen proteinine ilişkin bilgi verdi.

Kolajenin temel görevini, “Vücut bütünlüğünü koruma, eklem ile tendonları bir arada tutma ve bağ dokusunu güçlendirme" şeklinde sıralayan Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti:

"Kolajenin 16 tipi var ama 4 tipi çok önemli"

"Cilde dayanıklılık, esneklik ve canlılık kazandıran bir protein. 16 tipi var ancak vücudumuz için özellikle 4 tipi çok önemli.

Tip 1 kolajen eksikliği nelere yol açar?

Tip 1 adlı kolajenin eksikliğinde cildimizde kırışıklık, yıpranma ve selülit oluşumu başlıyor. Takviye alındığında ciltte iyileşme başlıyor.

Tip 2 kolajen neden önemli?

Tip 2 kolajen ise eklemlerimiz için kıymetli. Özellikle spor yapanlarda eklem ve kıkırdak harabiyetine karşı Tip 2 kolajenin yeterli olması gerekiyor."

Tip 10 kolajen ne işe yarıyor?

Tip 10 adlı kolajenin ise kemik kırıklarının onarımı için önemli rol üstlendiğini bildiren Dr. Buyrukçu, “Aynı zamanda büyüme çağındaki çocuklarda sağlıklı kemik gelişimi için Tip 10 kolajeninin yeterli olması gerekiyor.

Tip 3 kolajenin vücuttaki görevi ne?

Tip 3 kolajen de organ fonksiyon kayıpları, kalp krizi, damar hastalıkları, damar tıkanıklığına bağlı felç, beyinde yapısal olan hastalıklar açısından çok önemli.

Günümüzde kolajen yönünden çok zengin olan kemik suyu başta olmak üzere dışarıdan takviye almak çok yaygın. Ancak çok dikkatli kullanılmalı" dedi.

Hangi kolajene ne kadar ihtiyacımız var?

Dr. Buğra Buyrukçu, sağlıklı beden için en gerekli olan 4 tip kolajenden hangisinin tercih edileceğinin ise “kişiye özel” olduğunu söyledi.

Eş dost tavsiyesiyle kolajen alınmaması uyarısında bulunan Dr. Buyrukçu, “Yapılacak analiz ve hastalıklarına göre kişinin hangi tip kolajene ihtiyacı olduğu belirlendikten sonra takviye gerekir.

"Kemik suyu iyi hazırlanırsa çok etkili bir kolajen"

Kemik suyu, toz ve sıvı olmak üzere bilinen üç çeşit kolajen var. Kemik suyu iyi hazırlanırsa çok etkili bir kolajen" diye konuştu.

Kolajenli kemik suyu nasıl hazırlanır?

Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu en doğru kemik suyu hazırlama yöntemini ise şöyle anlattı: "Etli kemikleri bir suyun içine koyuyor, kilosuna göre suyunu ayarlıyoruz.

Kaynamaya başladıktan sonra ocağı mum alevi kıvamına alıp 6 saat pişiriyoruz.

Hiçbir aşamada düdüklü tencere kullanmıyoruz.

6 saatin ardından etleri ve ilikleri kemiklerden ayırıyoruz.

Suyun içine tekrar kemikleri koyup, bir bardak sirke ekliyoruz.

Kaynamaya başladığında mum alevinde bu kez 18 saat kaynatıyoruz. 18 saatin sonunda kemik suyumuz hazır.

Günde 1 bardağı muhteşem bir kolajen takviyesi

Buzdolabında 1 hafta, derin dondurucuda ortalama 3 ay muhafaza edecebileceğimiz kemik suyundan günde 1 bardak tüketirsez muhteşem bir kolajen takviyesi almış oluruz."

Eğer siz de kemik suyunu yemeklerinize katmak ve onun faydalarından yararlanmak istiyorsanız yazımızın detaylarında kemik suyunun nasıl yapıldığını, bilmeniz gereken püf noktalarını öğrenebilirsiniz.

1. İlikli Kemikler Tercih Edin

Kasabınızda aldığınız her kemiği kaynatabilirsiniz; ancak gerçekten bir fayda edinebilmek

istiyorsanız içi ilikli kemik tercih etmeniz gerekir. Bunun için koyunun incik kemikleri, inek

veya keçi kemikleri ideal seçimlerdir.

2. Etlerini Ayıklayın

Kemik suyu içerek güzel bir cilde sahip olmak, derinizin elastikiyetini tekrar geri kazanıp

yaşlılık belirtilerini yavaşlatmak istiyorsanız saf kolajenli kemik suyu elde etmeniz gerekir.

Bunun için en etkili adım, kemiklerin üzerinde kalan tüm etleri güzelce sıyırmaktır.

Böylelikle mineral, ilik ve tabii ki kolajen bakımından çok daha zengin bir kemik suyu

hazırlayabilirsiniz.

3. Fırınlayın

Saf kolajenli kemik suyu elde etmek istiyorsanız kemikleri haşlama öncesinde fırınlamayı

tercih edebilirsiniz. Kemikleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Daha sonra 200

derecede ısıtılmış bir fırına vererek 15 dakika kadar bekletin. Bu sayede kemiklerin

üzerinde biriken yağ, kan, pıhtı ve çeşitli dokuları kolayca arındırır, daha temiz bir içeriğe

kavuşabilirsiniz.

4. Su Miktarını İyi Belirleyin

Kemikleri haşlamak için mümkünse düdüklü tencere kullanın. Kemiklerin üzerini örtüp

birkaç parmak üstüne çıkacak kadar su miktarı, kemik suyu hazırlamak için idealdir. Su

miktarını çok iyi belirleyin ki pişirme sırasında tekrar sıcak ya da soğuk su eklemeyin.

5. Düşük Derecede Kaynatın

Saf kolajenli bir kemik suyu elde etmek istiyorsanız aceleci davranmamanız gerektiğini

unutmayın. Düdüklü tencereyi en düşük kaynatma seviyesine ayarlayın ve kaynatma

işlemini saatlerce sürdürün. Bu yöntem sayesinde ilik ve kolajen bakımından daha zengin

bir kemik suyu hazırlayabilirsiniz.

6. Sirke Katın

Mutfaktaki her konuda en iyi yardımcılarımızdan biri olan sirke, kemikleri kaynatırken de

hiç geri duracak gibi değil! Kemikleri henüz kaynatmaya başlamadan suyun içerisine bir

fincan, mümkünse ev yapımı sirke ekleyin. Bu sayede mikropların kırılmasını ve kemikteki

besleyici özelliklerin suya geçişini kolaylaştırabilirsiniz.

7. Baharat Katın

Birçok insan kemik suyu kokusundan rahatsız olabilir; baharatlar bunun için şahane

kurtarıcılardır. Henüz pişirmeye başlamadan suyun içerisine tane karabiber, pul biber,

kekik gibi dilediğiniz baharatlardan katarak kemik suyuna hem hoş bir koku hem de lezzet

kazandırabilirsiniz.

Kemik suyu yemeklerde nasıl kullanılır?

Uzun pişirilme sürecinin ardından, ilikli kemikli etin mucizevi şifalarla elde edilen suyuna et suyu veya kemik suyu denir. Hazırladıktan sonra ister o an yapılacak çorba veya yemeklere tat verir, isterseniz de dondurulup buzluğa atılabilir. Et suyu çorba ve pilavlar o olmadan bu kadar lezzetli olmaz.

Düdüklüde kemik suyu nasıl yapılır?

Düdüklü tencereyi 9-10 saate ve en düşük kaynatma seviyesine ayarlamalısınız. Kemikler düşük ısıda pişince daha etkin sonuç alınır, daha saf bir kollajenli kemik suyu elde edilir. Pişirme işlemi bitince kemikleri ve taze baharat demeti ve karabiberleri ayırarak süzün.

Kemik suyu bozulduğu nasıl anlaşılır?

Kemik suyu bozulduğunda, ekşi ve ağır bir koku yayar. Eğer ağır ve kötü bir koku alıyorsanız, kemik suyunu kesinlikle tüketmeyin. Kemik suyunun bozulma işaretlerinden biri de rengidir. Olduğundan farklı bir renkte görünüyorsa, kemik suyunu tüketmeyin.

Kokusuz kemik suyu nasıl yapılır?

Geniş bir kap içerisine, kemiklerinizin üzerini geçecek şekilde su doldurun, bekleme suyuna bir çay bardağı sirkenizi de ekleyip 1 saat kadar suda kalmalarını sağlayın. Kemikleri süzerek düdüklü ya da geniş bir tencerenize alarak kaynatmaya başlayın. Geniş olmasına özellikle dikkat edin hafif köpürmeler olacaktır.

