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7 yıldır süren çekişme sonunda bitti!

Apple ve Samsung yedi senelik patent davasında anlaşmaya vardılar.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:08
7 yıldır süren çekişme sonunda bitti!

Apple, 2011 yılında Samsung'un iPhone'un tasarımını "birebir" kopyalayarak patent haklarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açmıştı.

ABD'nin Kuzey Kaliforniya Bölgesi'ndeki Bölge Mahkemesi’nde varılan anlaşmanın koşulları konusunda bilgi verilmedi.

Samsung bu davadaki patentlerden bazılarını ihlal ettiği için Apple'a daha önce 399 milyon dolar tazminat ödedikten sonra, ABD'de bir mahkeme jürisi geçen ay Samsung'un Apple'a 539 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

Karar onaylanırsa Samsung'un Apple'a yaklaşık 140 milyon dolar ek ödeme yapması gerekecek.

Dünkü anlaşmaya göre Samsung'un Apple'a bir ödeme yapması gerekiyorsa miktarın ne olduğu şu anda bilinemiyor.

Apple sözcüsü anlaşmanın koşullarına yönelik açıklama yapmazken, Apple'ın "tasarıma son derece önem verdiğini" ve "bu davanın paradan daha fazla şey ifade ettiğini" söyledi.

Samsung sözcüsü de açıklama yapmadı

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 16:08
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