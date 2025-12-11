  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Akit, skandalları deşifre etmeyi sürdürüyor! Ağaç A.Ş. müdür çiftliğine döndü

CHP, mala el koymayı iyi bilir!

Tümgeneral Israel Ziv "Erdoğan bölgedeki yeni düzenin mimarı" Gazze'nin anahtarı türkiye'de

Nüfus azalıyor, aile çöküyor, meclis seyrediyor! Feministlerin dediği oluyor

Gazze'de 8 aylik bebek soğuktan şehit oldu!

İşte içindeki maddeler! MHP'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis Başkanlığı'nda

ABD’den yatırımcılara altın yol: 1 milyon dolara hızlı vize ve doğrudan vatandaşlık

Şanlıurfa’da şok baskın! Ahırdan çıkan kaçak kripto tesis herkesi hayrete düşürdü

İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yeni bir eşikteyiz! 2026 yılı bizim için çok kritik
Dünya 7 yıl sonra ortaya çıkan dehşet: Kayıp genç bacada bulundu
Dünya

7 yıl sonra ortaya çıkan dehşet: Kayıp genç bacada bulundu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
7 yıl sonra ortaya çıkan dehşet: Kayıp genç bacada bulundu

7 yıl kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Joshua Maddux’un mumyalaşmış cesedinin bir kulübenin bacasında bulunması, ABD’de hâlâ cevapsız kalan en tuhaf vakalardan birini yeniden gündeme taşıdı. Resmî rapor ölümün kaza olduğunu belirtse de metal kapak, katlanmış kıyafetler ve çelişkili detaylar gizemi derinleştiriyor.

ABD’nin Colorado eyaletindeki Woodland Park kasabasında 18 yaşındaki Joshua Maddux’un kaybolmasının üzerinden yedi yıl geçtikten sonra, cesedi bir kulübenin bacasında bulundu. İnşaat işçilerinin kötü koku fark etmesiyle başlayan inceleme, ülkenin en tuhaf vakalarından birini açığa çıkardı.

Genç adam, 2008’in Mayıs ayında kısa bir yürüyüş için evden çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

AİLE YILLARCA UMUTLA ARADI AMA GERÇEK ÇOK FARKLIYDI

Maddux’un ailesi, onun “kasabadan ayrılıp yeni bir hayat kurduğu” ihtimaline tutunuyordu. Babası Mike Maddux, yıllar boyunca evsiz barınaklarını ve kamp alanlarını dolaşarak oğlunu aradı: “Bir sabah evdeydi, sonra bir daha hiç geri dönmedi.”

Arama çalışmaları sonuçsuz kaldı ve aile yıllarca belirsizlik içinde bekledi.

KORKUNÇ KEŞİF: BACADAKİ CESET MUMYALAŞMIŞTI

2015’te bir kulübe yıkılırken işçiler keskin bir koku fark etti. Ocağı kapatan büyük bir mobilya çekildiğinde, genç adama ait olduğu anlaşılan katlanmış kıyafetler bulundu. Baca içindeki mumyalaşmış kalıntılar, Josh’ın diş kayıtları ve çocuklukta yaşadığı parmak ucu kaybı sayesinde teşhis edildi.

Polis, Josh’ın baş aşağı şekilde bacaya girdiğini ve evin kilitli olmasından dolayı bu yolla içeri sızmaya çalıştığını değerlendirdi.

GİZEMLİ DETAYLAR: METAL KAPAK, EKSİK KIYAFETLER VE ÇELİŞKİLER

Vakada birçok soru yanıtsız kaldı: Bacanın üstünde metal bir kapak olduğu ve girişin yukarıdan mümkün olmadığı iddia edildi.

Josh’ın sadece ince bir termal tişört giyiyor olması ve diğer kıyafetlerinin içeride düzgünce katlanmış bulunması soru işareti yarattı.

Olay yerinde mücadele izine rastlanmadı.

Yerel işletme sahibi Renae Trichell, durumu şöyle özetledi: “O bacada tek başına öldü. Bu gerçekten çok rahatsız edici.”

RESMİ RAPOR: KAZA SONUCU ÖLÜM, ANCAK SORULAR SÜRÜYOR

Yapılan otopsi ve soruşturma sonucunda, ölümün hipotermi ve çevresel koşullara bağlı kaza olduğu açıklandı. Yetkililer foul play (cinayet veya müdahale) ihtimalini dışladı.

Yine de bölge adli tabibi Al Born, dosyanın hâlâ tam olarak açıklanamadığını kabul etti: “Bu vaka çok kafa karıştırıcı. Hala yanıtı olmayan sorular var.”

AİLENİN ACI VEDASI

Kız kardeşi Kate Maddux, Josh’ın bulunmasının ardından duygusal bir mesaj paylaştı:

“Bu, beklediğimiz sonuç değildi. Ama en azından Josh’a hak ettiği töreni yapabilecek ve onu nihayet huzura kavuşturabileceğiz.”

Genç adamın neden bacadan aşağı indiği ve son anlarında neler yaşadığı ise muhtemelen asla öğrenilemeyecek.

Canına mal oldu! ‘Hasar miktarı’ kavgası cinayetle bitti
Canına mal oldu! ‘Hasar miktarı’ kavgası cinayetle bitti

Yaşam

Canına mal oldu! ‘Hasar miktarı’ kavgası cinayetle bitti

Cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızına kasten öldürme suçlaması: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızına kasten öldürme suçlaması: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Gündem

Cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızına kasten öldürme suçlaması: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı
Ekonomi

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

Küresel kriz etkisini gösterirken bu kez Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Ekleristan, icra ve iflasın eşiği..
Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı
Gündem

Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı

Yönetimi Yılmaz Özdil’e geçen Sözcü TV, yeni yayın çizgisinin ilk işaretini yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na yönelik dikkat çekici bir..
ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...
Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Küresel piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50- ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23