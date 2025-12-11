7 yıl sonra ortaya çıkan dehşet: Kayıp genç bacada bulundu

ABD’nin Colorado eyaletindeki Woodland Park kasabasında 18 yaşındaki Joshua Maddux’un kaybolmasının üzerinden yedi yıl geçtikten sonra, cesedi bir kulübenin bacasında bulundu. İnşaat işçilerinin kötü koku fark etmesiyle başlayan inceleme, ülkenin en tuhaf vakalarından birini açığa çıkardı.

Genç adam, 2008’in Mayıs ayında kısa bir yürüyüş için evden çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

AİLE YILLARCA UMUTLA ARADI AMA GERÇEK ÇOK FARKLIYDI

Maddux’un ailesi, onun “kasabadan ayrılıp yeni bir hayat kurduğu” ihtimaline tutunuyordu. Babası Mike Maddux, yıllar boyunca evsiz barınaklarını ve kamp alanlarını dolaşarak oğlunu aradı: “Bir sabah evdeydi, sonra bir daha hiç geri dönmedi.”

Arama çalışmaları sonuçsuz kaldı ve aile yıllarca belirsizlik içinde bekledi.

KORKUNÇ KEŞİF: BACADAKİ CESET MUMYALAŞMIŞTI

2015’te bir kulübe yıkılırken işçiler keskin bir koku fark etti. Ocağı kapatan büyük bir mobilya çekildiğinde, genç adama ait olduğu anlaşılan katlanmış kıyafetler bulundu. Baca içindeki mumyalaşmış kalıntılar, Josh’ın diş kayıtları ve çocuklukta yaşadığı parmak ucu kaybı sayesinde teşhis edildi.

Polis, Josh’ın baş aşağı şekilde bacaya girdiğini ve evin kilitli olmasından dolayı bu yolla içeri sızmaya çalıştığını değerlendirdi.

GİZEMLİ DETAYLAR: METAL KAPAK, EKSİK KIYAFETLER VE ÇELİŞKİLER

Vakada birçok soru yanıtsız kaldı: Bacanın üstünde metal bir kapak olduğu ve girişin yukarıdan mümkün olmadığı iddia edildi.

Josh’ın sadece ince bir termal tişört giyiyor olması ve diğer kıyafetlerinin içeride düzgünce katlanmış bulunması soru işareti yarattı.

Olay yerinde mücadele izine rastlanmadı.

Yerel işletme sahibi Renae Trichell, durumu şöyle özetledi: “O bacada tek başına öldü. Bu gerçekten çok rahatsız edici.”

RESMİ RAPOR: KAZA SONUCU ÖLÜM, ANCAK SORULAR SÜRÜYOR

Yapılan otopsi ve soruşturma sonucunda, ölümün hipotermi ve çevresel koşullara bağlı kaza olduğu açıklandı. Yetkililer foul play (cinayet veya müdahale) ihtimalini dışladı.

Yine de bölge adli tabibi Al Born, dosyanın hâlâ tam olarak açıklanamadığını kabul etti: “Bu vaka çok kafa karıştırıcı. Hala yanıtı olmayan sorular var.”

AİLENİN ACI VEDASI

Kız kardeşi Kate Maddux, Josh’ın bulunmasının ardından duygusal bir mesaj paylaştı:

“Bu, beklediğimiz sonuç değildi. Ama en azından Josh’a hak ettiği töreni yapabilecek ve onu nihayet huzura kavuşturabileceğiz.”

Genç adamın neden bacadan aşağı indiği ve son anlarında neler yaşadığı ise muhtemelen asla öğrenilemeyecek.