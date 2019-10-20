7 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? 7 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır?

Kıdem tazminatının nasıl alındığını? araştıran vatandaşlar kıdem tazminatı alımı şartları neler? olduğunu merak ediyor. Kıdem tazminatını almak için çalışanın sözleşmesi işveren tarafından fesh edilmesi gerekmektedir. Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır? Çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Peki 7 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? 7 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır? Bir işyerinde 7 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır?

7 yıl çalışan biri ne kadar tazminat alır? sorularına gelecek olursak. Tam 7 yıl üzerinden hesaplanırsa şu anki asgari ücretin brüt rakamını yani 2.558,40 TL'yi 7 ile çarpmanız gerekecek. Bu da 17 bin 900 lira bir para yapar. Eğer 7 yıldan fazla gününüz varsa ya da örneğin 2 ay ve 5 gün daha çalışmışsanız bunlar da hesaba katılır.