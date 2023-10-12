7 yetişkinden 1’i bağımlı

ABD’deki Michigan Üniversitesi’nden araştırmacıları önceki yıllarda işlenmiş yiyeceklerin nikotin ile aynı bağımlılık standartlarını karşıladığını belirtip, bu tip gıdaların pazarlanmasına kısıtlamalar getirilmesi çağrısı yapmıştı. Küresel ölçekte yapılan yeni bir araştırmaya göre de aşırı işlenmiş gıda bağımlılığının yetişkinlerin yüzde 14’ünü bağımlı hale getirdiğini ortaya koydu.

İngiliz Tabipler Birliği’nin akademik dergisi “BMJ”de yayınlanan 36 farklı ülkeden 281 çalışmanın analizinde, “aşırı işlenmiş gıda bağımlılığının” çocukların da yüzde 12’sinde görüldüğü belirtildi.

‘BAĞIMLILIK YAPICI’ DENMELİ

Uzmanlar, 7 yetişkinden 1’inin ve 8 çocuktan 1’inin aşırı işlenmiş gıdalara bağımlı olduğu, bunun da onların tüketim üzerindeki kontrollerini kaybetmelerine ve çok fazla yemelerine neden olduğunu vurguladı. Artık bazı insanların bu tür yiyecekleri tüketme şeklinin “madde kullanım bozukluğu tanısına yönelik kriterleri karşılayabileceğini” söyledi. Akademisyenler, karbonhidrat ve yağ oranı yüksek bazı gıdaların resmi olarak “bağımlılık yapıcı” olarak sınıflandırılması halinde bunun sosyal, klinik ve siyasi politikalarda yapılacak değişiklikler yoluyla sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olabileceğini açıkladı.

Araştırmacılar, “tüm gıdaların bağımlılık potansiyeline sahip olmadığını” ancak aşırı işlenmiş gıdaların (UPF) bileşiminin “beyin ödül sistemlerini” bozabileceği ve bağımlılık yaratabileceği anlamına geldiğini belirtti. Daha önceki araştırmalarda aşırı işlenmiş gıdaları kalp hastalığı, yüksek tansiyon, kanser, depresyon ve diyabete neden olabileceği ortaya konmuştu.



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