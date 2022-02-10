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Yaşam 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: Yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdılar!
Yaşam

7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: Yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdılar!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısıyla yüzü gözü tanınmaz hale gelen 7 yaşındaki Ahmet Dal, “Köpekler, önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdı” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 16:34:00 - 2022-02-10 16:42:40

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, tedavi gördüğü hastanede o anları anlattı. Dal, “Köpekler, önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdı” dedi.

Olay, dün Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir vatandaşın çocuğu yaralı halde bulmasıyla sağlık ocağına götürülüp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

"Başıboş gezen köpekler yüzünden bu hale geldi"

Oğlunun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını belirten Nurşin Dal, "Dün, oğlum köyde başıboş gezen köpekler yüzünden bu hale geldi. Başka kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Bir adam oğlumu yaralı ve ellerini başının üstüne koymuş bir halde buluyor. O da bize telefon açtı. ‘Sizin oğlunuz mu’ diye sordu. Oğlumu Sağlık Ocağına götürmüş” dedi.

"Çocuğumu rahat okula gönderemiyorum"

Oğlunu yaralı halde görünce kendinden geçtiğini aktaran Dal, "Köy yeridir, bir sürü köpek var. Çocuğumu rahat okula gönderemiyorum. Çocuklar, rahat okula gitsinler diye bir an önce bu köpekleri toplasınlar” diye konuştu.

Saldırıya uğrayan Ahmet Dal ise köpeklerin önce yüzünü, kafasını sonra da ellerini ısırdığı dile getirdi. Ahmet Dal’ın hastanede tedavisi devam ederken, gözetim altında tutuluyor.

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