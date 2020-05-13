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Aktüel

7 yaşındaki çocuk asansör boşluğuna düştü

Tekirdağ’da 7 yaşındaki çocuk, kazara asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:28:25 -
7 yaşındaki çocuk asansör boşluğuna düştü

Tekirdağ’da 7 yaşındaki çocuk, kazara asansör boşluğuna düşerek yaralandı.


Kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki Y.E., alt kata inmek için asansör kapısını açtı. Kabinin boş olduğunu fark edemeyen çocuk, asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Annesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ambulansla Y.E.’yi hastaneye kaldırdı.


Y.E.’nin başından hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Emniyet ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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