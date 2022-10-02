7 yaşındaki çocuğu şehit eden İsrail şimdi de bir çocuğu gözaltına aldı!
İki gün önce 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman’ı şehit eden terör devleti İsrail güçleri, şimdi de başka bir çocuğu sebepsiz yere gözaltına aldı.
Yeni Akit Ankara
İki gün önce 7 yaşındaki Filistinli şehid Reyyan Süleyman'ın ölümüne sebep olan işgal güçleri, bu kez Kudüs'ün Babu'l Amud bölgesinde Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.
Çatışmalar sürüyor
Öte yandan, Sebastia beldesindeki tarihi yerlere baskın düzenleyen işgal güçleriyle Filistinli gençler arasında çatışmalar patlak verdi. Çatışmalar şiddetlenerek devam ederken Filisrtinlilerden yaralananların olduğu haberleri geliyor.