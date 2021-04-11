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Yerel 7 "torbacı" yakalandı
Yerel

7 "torbacı" yakalandı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 16:02:00 -
7 "torbacı" yakalandı

Eskişehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların üst aramasında 191,72 gram metamfetamin, 7,28 gram bonzai, 2,50 gram esrar 0,86 gram kokain, 2 adet ecstacy hap, 7 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi.

4 şüpheli şahsa ‘uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak ‘suçundan işlem yapılırken, diğer 3 şahıs ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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