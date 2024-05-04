7 tanesini daha aldılar! Gezicilerin ‘Koç’u büyümeye doymuyor

Türkiye, sağlık turizmi alanında Avrupa'nın en önemli ülkeleri arasında yer alırken, özellikle Antalya gibi turist sayısının yüksek olduğu şehirlerdeki hastanelere olan ilgi de her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük kapitalistlerinden Koç ailesi de Antalya’daki hastanelere adeta “çökmeye” başladı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama ile Antalya'da faaliyet yürüten ve 7 hastaneye sahip olan Anatolia Hospital'a ait hisselerin yüzde 80'ini satın aldığını duyuran Koç Grubu, satış işlemlerini tamamladı.

82 milyon euro...

Koç ailesi, Mart ayının sonunda yaptığı açıklama ile Antalya'da hizmet veren ve 7 hastaneye sahip olan Anatolia Hospital'ın çoğunluk hisselerinin satın alındığını duyurmuştu.

Hastanenin yüzde 80 oranındaki hissesi için 82 milyon 776 bin 249 euro ödeneceği belirtilirken, devir işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.

Koç Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada; devre konu paylar için alım bedelinin 82 milyon 776 bin 249 avro olarak belirlendiği ve tutarın yüzde 95'i karşılığında ödemenin peşinen yapıldığı, bakiye tutarın KMC'nin bağımsız denetimden geçecek 31 Aralık 2023 finansal tablolarındaki net borç ve işletme sermayesi tutarları üzerinden hesaplanacak düzeltme ile ödeneceği bildirildi.

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"KMC'nin yönetimi ve pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile kalan paylara yönelik esasları düzenlemek üzere, Şirketimiz ve KMC'de toplam yüzde 20 paya sahip olan Güngör Fatih Çaylak ve Ata Demirel (Azınlık Hissedarlar) arasında bir Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalanmıştır. Pay Sahipleri Sözleşmesi uyarınca tarafların paylarını belirli istisnai haller haricinde 31 Mart 2026 tarihine kadar satmama taahhüdü ile 31 Mart-30 Haziran 2026 arasında kullanılmak üzere Koç Holdingin alım opsiyonu, Azınlık Hissedarlar'ın ise satma opsiyonu bulunmaktadır."