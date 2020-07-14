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Spor

7 takım Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor

Ligde son 2 haftaya girilirken 36 puana sahip 12. sıradaki Gençlerbirliği'nden itibaren 7 takımın küme düşme ihtimali bulunuyor - Alt sıralarda bulunan Konyaspor ve Denizlispor, şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'u yenerek kritik galibiyetlere imza attı - Ligin 33. haftasında 32'şer puana sahip Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor'un karşı karşıya geleceği maçı kazanan takım önemli avantaja sahip olacak

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:11:39 -
7 takım Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken alt sıralarda yer alan 7 takım kümede kalma mücadelesi veriyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yarışında büyük avantaja sahip olduğu ligde 12. sırada yer alan Gençlerbirliği'nden itibaren 7 takımın küme düşme ihtimali bulunuyor.

Süper Lig'de 36 puan toplayan Gençlerbirliği, 35 puana sahip Yukatel Denizlispor, 33 puanı bulunan İttifak Holding Konyaspor, 32'şer puanlı BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor ile 29 puanlı MKE Ankaragücü, kalan 2 haftada küme düşmemek için sahaya çıkacak.


- Konyaspor ve Denizlispor'dan kritik galibiyetler


Ligde alt sıralarda bulunan İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor, 32. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşısında önemli galibiyetlere imza attı.

İttifak Holding Konyaspor sahasında lider Medipol Başakşehir'i 4-3 mağlup ederken, Yukatel Denizlispor da konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi.

Her iki takım da aldıkları bu önemli galibiyetlerle ligde kalma umutlarını artırdı.


- Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı


Süper Lig'de 32'şer puana sahip Çaykur Rizespor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 33. haftasında Rize'de karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak takım, ligde kalma yolunda önemli bir avantaja sahibi olacak.


- Kayserispor ve Konyaspor'u zorlu maçlar bekliyor


İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor, ligin kalan iki haftasında güçlü takımlarla karşılaşacak.

Konya ekibi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştıktan sonra ligi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

Kayseri temsilcisi ise 33. haftada lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak, 34. haftada ise Trabzonspor'u ağırlayacak.


- MKE Ankaragücü'nün şansı az


Süper Lig'de 29 puanla son sırada yer alan MKE Ankaragücü'nün kümede kalma şansı diğer takımlara göre az.

Başkent ekibinin, ligin 33. haftasında oynanacak maçların sonucuna göre küme düşme ihtimali bulunuyor.

MKE Ankaragücü, son iki maçında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ve deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.


- Takımların kalan maçları


Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan takımların kalan maçları şöyle:

Gençlerbirliği (36): Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş

Yukatel Denizlispor (35): Aytemiz Alanyaspor (D), MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor (33): Trabzonspor (D), Aytemiz Alanyaspor

BtcTurk Yeni Malatyaspor (32): Çaykur Rizespor (D), Gaziantep FK

Çaykur Rizespor (32): BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D)

Hes Kablo Kayserispor (32): Medipol Başakşehir (D), Trabzonspor

MKE Ankaragücü (29): Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor (D)


- Puan durumu


Süper Lig'de 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR32 19 9 4 62 31 31 66
2. TRABZONSPOR32 17 11 4 71 37 34 62
3. DEMİR GRUP SİVASSPOR32 16 9 7 52 35 17 57
4. BEŞİKTAŞ32 17 5 10 54 40 14 56
5. GALATASARAY32 14 10 8 50 34 16 52
6. AYTEMİZ ALANYASPOR32 14 9 9 57 35 22 51
7. FENERBAHÇE32 14 8 10 55 43 12 50
8. GAZİANTEP FK32 10 12 10 46 48 -2 42
9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR32 10 11 11 38 50 -12 41
10. GÖZTEPE32 10 9 13 40 45 -5 39
11. KASIMPAŞA32 11 6 15 48 54 -6 39
12. GENÇLERBİRLİĞİ32 9 9 14 39 51 -12 36
13. YUKATEL DENİZLİSPOR32 9 8 15 31 46 -15 35
14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR32 7 12 13 30 46 -16 33
15. BTCTURK YENİ MALATYASPOR32 8 8 16 44 47 -3 32
16. ÇAYKUR RİZESPOR32 9 5 18 34 54 -20 32
17. HES KABLO KAYSERİSPOR32 8 8 16 39 69 -30 32
18. MKE ANKARAGÜCÜ32 6 11 15 30 55 -25 29

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