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Sağlık 7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık

7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığınca 7 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 20:24:00 -
7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1317 oldu, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

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