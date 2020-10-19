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Eğitim 7. Sınıflara okul ne zaman açılacak?
Eğitim

7. Sınıflara okul ne zaman açılacak?

7. sınıflar bu hafta okula başlıyor mu? Koronavirüs salgını alışkanlıklarımızı değiştirdi. Eğitim alanı da bu salgından etkilendi. Eğitim aylarca uzaktan eğitimle sürdürüldü. 21 Eylül ve 12 Ekim itibariyle de kademeli olarak başladı. Ancak 5.,6.,7., ve 9.,10.,11. sınıflar henüz yüz yüze eğitime başlamadı. Peki, 7. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:27:00 -
7. Sınıflara okul ne zaman açılacak?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. Eylül ve ekim aylarında ise eğitim kademeli olarak başladı. Alınan tedbirlerle 1. ,2., 3., 4., 8. ve 12 sınıflar ile meslek liselerinde eğitim başladı. Peki, 7. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

7. Sınıflara okul ne zaman açılacak?

Milyonlarca öğrenci ve veli 7. sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, salgının durumuna bağlı olarak birkaç hafta içerisinde diğer sınıflarla ilgili kararların belirleneceğini ifade etti. Bakan Ziya Selçuk, “. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak” dedi.

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