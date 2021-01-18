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Eğitim 7. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? 15 Şubat'tan sonra okullar açılacak mı?
Eğitim

7. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? 15 Şubat'tan sonra okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinin biteceği 15 Şubat’a işaret ederek, "15 Şubat'ta okulların açılması ilke kararı var" ifadesini kullandı. Bakan Selçuk, 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitimin açılmasıyla birlikte 7. ve 10. sınıfların okulla gitmediklerini söyleyerek bu kez bu sınıfların yüz yüze eğitimi konusunda öncelik verilebileceğinin altını çizdi. Peki 7. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? 10. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 10:28:00 - 2021-01-18 10:29:16
7. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? 15 Şubat'tan sonra okullar açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? CNN Türk'te Göksu Öngören Özgür ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz."dedi.

Bakan Selçuk şunları söyledi: "Şimdi bununla ilgili karar salgının seyri bakımından Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavır; tüm sınıflar açılabileği şeklinde ise, bizim başka ne senaryomuz vardı. 2 gün 2 gün seviye sınıfları vardı. Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız vardı bizim. 7. sınıflar 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız var, Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz.”

 

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Yorumlar

dürüst

Covid le mücadele kapsamında Üniversite ve MEB.ca yapılanlar sonuçları iyi hesaplanmayan kokusu sonradan çıkacak yanlış uygulamalardır.Hareketsizlik,hazır besinler ve çevresel faktörlerin etkileri Covid ten daha ağır olacaktır.
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