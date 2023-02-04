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Spor 7 senedir transfer yasağı vardı... Yasak kalktı, 2 günde 12 oyuncu aldılar!
Spor

7 senedir transfer yasağı vardı... Yasak kalktı, 2 günde 12 oyuncu aldılar!

Süper Lig özlemi yaşayan Eskişehirspor, 7 sezondur devam eden transfer yasağının kalkmasıyla birlikte son 48 saat içinde 12 transfer yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 11:51:00 -
7 senedir transfer yasağı vardı... Yasak kalktı, 2 günde 12 oyuncu aldılar!

Eskişehirspor, 7 dönemdir devam eden transfer yasağını kaldırınca 48 saatte 12 transfer gerçekleştirdi. Trabzonspor’a olan borcundan dolayı TFF 3. Lig’e kadar düşen Kırmızı Şimşekler için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde hareketli günler yaşanıyor. Es Es ekibine resmi olarak katılan futbolcuların isimleri ise Furkan Korkut, Mehmet Taşçı, Ömer İnan, İsmet Kavuştu, Mustafa Çağlayan, Berke Kılıç, Tufan Kelleci, Hamza Ok, Serdar Sudun, Barış Memiş, İsmail Haktan Odabaşı ve Ayberk Altan olarak aktarıldı. Eskişehirspor taraftarları, yaşanılan bu hareketli sürece sosyal medya hesaplarından da destek olarak 8 Şubat Çarşamba günü bitecek olan 3. Lig ara transfer dönemi tarihi öncesinde tüm kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

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